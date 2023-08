Lars von Trier está à procura de uma "nova namorada/musa", garantindo que, "num bom dia, com a companhia certa, posso ser um companheiro bastante encantador", e ainda tem “filmes decentes” para fazer.

O anúncio foi feito num vídeo partilhado nas redes sociais pelo próprio e é fiel ao seu conhecido humor negro e caráter provocador: o realizador dinamarquês, atualmente com 67 anos, lançado pela série "O Reino" e que se tornou bastante conhecido a nível internacional com "Ondas de Paixão" (1996), lançando-se numa carreira onde estão filmes premiados e controversos com sexo e violência como "Dancer in the Dark" (2000), "Dogville" (2003), "Anticristo" (2009) e as duas partes de "Ninfomaníaca" (2013).

As polémicas também o perseguem fora do ecrã, como a que aconteceu a 18 de maio de 2011, quando gelou a expressou a conferência de imprensa de imprensa de "Melancolia" em Cannes ao dizer que "entendia" por Hitler, o que lhe valeu a declaração de "persona non grata" do festival, a que só regressou durante sete anos depois, após vários pedidos de desculpa e uma retratação com justificação de consumo excessivo de álcool e drogas

Já em 2017, foi acusado de assédio sexual por Björk, protagonista de "Dancer in the Dark", e reagiu negando ter tocado "nos lugares errados" da cantora islandesa.

Por tudo isto, não admira o vídeo de apresentação de um von Trier visivelmente mais magro e com sinais de tremores, um ano depois de ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson.

"Não sei no que me meti desta vez. Antes de me afundar num anúncio pretensioso, gostaria de esclarecer algumas coisas. Tenho 67 anos. Tenho Parkinson, TOC [transtorno obsessivo-compulsivo] e, no momento, alcoolismo controlado. Resumindo, com sorte, ainda posso fazer alguns filmes decentes", começa por dizer.

"Tudo isto foi pensado como um anúncio à moda antiga, no qual eu, sem quaisquer conhecimentos sobre as redes sociais, estou à procura de uma namorada/musa. E apesar da todas as queixas, ainda insisto que, num bom dia, com a companhia certa, posso ser um companheiro bastante encantador", continua.

"Todas as questões relacionadas com este anúncio devem ser enviadas para bill.mrk.lars@gmail.com. Obrigado pela paciência infinita", conclui.

O VÍDEO.