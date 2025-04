"A Peça Que Dá Para o Torto" estreou-se no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no início de abril, e tem conquistado o público. A peça vai estar em cena até ao final de maio, com sessões de quarta a sexta-feira, às 21h00, aos sábado, às 16h00 21h00, e aos domingos, às 16h00.

Afonso Lagarto, Ana Marta Contente, André Leitão, Duarte Grilo, Leonardo Proganó, Matilde Breyner, Telmo Ramalho, Valter Teixeira, Gabriel Palhais, Joana Pialgata e Rodrigo Oliveira protagonizam a peça, que conta com encenação de Hannah Sharkey e Frederico Corado.

"A Peça Que Dá Para o Torto" gira em torno do Núcleo de Teatro da Sociedade Cultural e Recreativa do Sobralinho, que se prepara para a grande estreia de uma peça de teatro que remete o público para os anos 20 e para a investigação de um assassinato com contornos muito misteriosos. "Mas é claro que a procura pelo culpado vai dar para o torto: os atores esquecem-se das deixas; trocam a ordem das cenas; os figurinos desaparecem e o cenário também não ajuda... O que parecia fácil torna-se num encadeamento de peripécias, desgraças hilariantes e sucessões surpreendentes", pode ler-se na sinopse.

A tradução do texto ficou a cargo de Nuno Markl, que adaptou o texto de Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields.