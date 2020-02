"A prior prisão é a autocensura. Podemos passar alguns anos dentro de uma prisão, mas na autocensura pode aprisionar-nos a vida inteira", disse a artista russa, de 31 anos, antes de atuar em São Paulo na última quinta-feira à noite.

Vestida toda de preto, com exceção do característico capuz amarelo que usava na cabeça, Alyokhina subiu ao palco durante o festival Verão Sem Censura, organizado pela prefeitura paulistana com a proposta de exibir espetáculos que foram alvo de censura em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro.

A jovem usou o espaço para apresentar a causa que defende, além de mostrar a trajetória das Pussy Riot desde o conhecido protesto contra o presidente Vladimir Putin, em 2012, numa igreja ortodoxa de Moscovo.

"Acreditamos na história que nos contaram, mas onde está a revolução?", cantou Alyokhina e os outros três elementos do grupo no concerto em São Paulo, cujo cartaz era uma ilustração no qual desenhos de lixo e resíduos tóxicos formam o rosto de Bolsonaro.