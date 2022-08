Para ouvir na noite de sexta-feira (2 de setembro) para sábado (3), logo após as notícias da meia-noite.

"A Rush of Blood to the Head", o segundo álbum de originais dos Coldplay, chegou a 26 de agosto de 2002, há 20 anos. "In My Place", "The Scientist", "Clocks" e "God Put a Smile upon Your Face" foram os quatro singles do disco da banda liderada por Chris Martin.