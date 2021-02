"Amor em Casa", concerto virtual promovido por David Carreira, foi transmitido na tarde deste sábado, dia 6 de fevereiro, no Youtube. O espectáculo foi uma homenagem a Sara Carreira e teve como objetivo ajudar o sector da cultura através da angariação de fundos para a União Audiovisual.

O espetáculo “Amor em Casa” contou ainda com a participação, por exemplo, de Mickael Carreira, Ana Moura, Diogo Piçarra, Calema, Nuno Ribeiro e Carolina Carvalho.

"A Sara não teve tempo para mostrar todo o talento que tinha. Mas conseguiu com apenas 21 anos tocar no coração de todos nós . Todos os que conheceram a minha irmã sabem que ela tinha um coração puro e que com o tempo ia ser uma referência na música. Ela tinha uma voz linda e hoje quisemos continuar a dar seguimento à voz da Sara e continuar a dar seguimento à bondade da Sara. Não somos nós que estamos a ajudar hoje mas sim ela através de vocês. Obrigado a todos os que estiveram presentes", escreveu David Carreira na sua conta no Instagram.

No Twitter, em Portugal, "Amor em Casa" chegou ao primeiro lugar do top dos assuntos mais comentados.

Veja o vídeo: