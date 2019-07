Aparecendo aos poucos entre as canções do novo álbum, “Psycho” é o primeiro delírio, onde um androide computadorizado faz as perguntas do refrão para o público gritar em uníssono “Aye, sir!”.

Dos grandes momentos de “Simulation Theory” é “The Dark Side”, cujo video é parcialmente reproduzido no ecrã enquanto o seu “monstro” será, em tamanho gigante, uma presença sobre os músicos nas últimas canções.

Um trio com muitos anos, sempre adorado pelos seus concertos e no auge da maturidade, os Muse têm o público na mão, mas, a maior parte da empatia (apesar de algumas frases clichés e a bandeira de Portugal aparecerem) fica-se pelos “riffs” poderosos e a sonoridade cristalina que enquadra os tons eletrónicos do último trabalho.

O refrão de “Uprising” dispensa os serviços de Bellamy e é fácil pensar que se houvesse revoluções no século XXI este seria o seu hino (“They will not force us/They will stop degrading us/They will not control us/We will be victorious”!!!).

Para uma banda que nunca deixou de se ocupar de tais temas, não surpreende que ele regresse no mesmo formato no final – com a icónica canção “Knight of Cydonia” novamente entoada em coro onde o povo aceita que “chegou a hora de fazer a coisa certa”. De resto o público canta e dança com a “disco” e os “falsettos” de “Supermassive Black Hole”, e com temas conhecidos como “Hysteria”, “Time Is Running Out” ou “Plug in Baby”.

Entre pirotecnias tecnológicas, convites à revolução e um caldeirão energético, os Muse foram embora, deixando no ar a simulação da alegria.