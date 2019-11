O festival decorrerá de 16 a 18 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, um espaço ao qual regressou este ano depois de várias edições em Lisboa.

O rapper norte-americano, que esteve em 2018 no festival NOS Primavera Sound, no Porto, é apresentado como "um dos nomes mais interessantes e disruptivos do hip hop feito em todo o mundo".

Além de A$AP Rocky, a organização já tinha anunciado a presença dos Foals a 18 de julho no SBSR.