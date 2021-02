O regulamento do prémio está disponível no site da Câmara de Viana do Castelo - http://www.cm-viana-castelo.pt/ -, uma das promotoras do prémio, com a Porto Editora (PE), pela qual Luís Miguel Rocha (1976-2015) publicou os seus últimos títulos.

O prémio "visa galardoar uma obra inédita de ficção literária, na área do romance, que não tenha sido premiada em outro concurso". "Ao autor da obra vencedora será atribuído um prémio pecuniário no valor de 6.000 euros e a publicação do romance pela Porto Editora", segundo o comunicado enviado à agência Lusa.

Este galardão foi "criado para perpetuar a obra do escritor que viveu grande parte da vida no concelho [de Viana do Castelo], e com o propósito de estimular a produção de obras originais de escritores de língua portuguesa", ainda segundo os promotores.

O vencedor da primeira edição do prémio, no ano passado, foi o livro "Crónica Menor de Robim da Flândria", de Mário Silva Carvalho, cuja publicação está prevista para este ano, adianta a PE.

Luís Miguel Rocha nasceu no Porto, viveu quase sempre em Viana do Castelo, onde fez os seus estudos nos ensinos básico e secundário.

Rocha foi técnico de imagem, tradutor, editor e guionista, antes de se dedicar exclusivamente à escrita.

Em vida publicou seis títulos que se encontram traduzidos em mais de 30 países.

Uma das suas obras, "O Último Papa", centrada na morte do Papa João Paulo I, em outubro de 1978, 36 dias após ter sido eleito chefe da Igreja Católica, figurou no top do jornal The New York Times, e vendeu meio milhão de exemplares em todo o mundo.

Depois da sua morte, a 26 de março de 2015, em Viana do Castelo, foi publicado, em fevereiro de 2016, o livro "Curiosidades do Vaticano".

O autor completaria 45 anos no próximo domingo.