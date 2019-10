Depois de ter estreado no Teatro Experimental de Cascais no início do mês, "Acabar com Eddy Bellegueule" está em cena na Latoaria, na Graça, em Lisboa, desde dia 17, mantendo-se até 27 de outubro.

Baseada em "Acabar com Eddy Bellegueule", romance autobiográfico do francês Édouard Louis editado em 2014, a peça apresenta a história, contada na primeira pessoa, de um rapaz do interior alvo de violência verbal e física na escola, na família e no meio em que vive.

O racismo, a homofobia e a violência social levam à tentativa de fuga do protagonista, que se debate com uma crise de identidade na infância e na adolescência numa pequena localidade do norte de França, nos anos 1990.

Dinarte Branco adaptou e encenou "Acabar com Eddy Bellegueule" a partir da traducão do livro por António Guerreiro e tem uma pequena participação como ator. David Esteves, com um percurso entre o teatro e a televisão, encarna o protagonista da peça.

A produção da BERMA tem 60 minutos de duração e arranca às 21h00. Os bilhetes custam 7,50 euros (5 euros para estudantes de artes).