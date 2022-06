"'Acorda, Pedrinho', que dia 19 de junho tem Jovem Dionísio no Rock in Rio Lisboa", anunciou a organização do festival esta segunda-feira, dia 13 de junho. A banda brasileira vai estrear-se em Portugal no Super Bock Digital Stage.

Com uma linguagem moderna e sonoridades que passam pelo pop, eletrónica e rap, a banda Jovem Dionísio é formada pelo vocalista Bernardo Pasquali (Belni), o baixista Gustavo Karam, o teclista Bernardo Hey (Ber Hey), o guitarrista Rafael Mendes (Fufa) e o baterista Gabriel Mendes (Mendão).

Ouça a mensagem enviada pela banda:

Os artistas juntaram-se em 2019, no Bar do Dionísio, em Curitiba, e o hit "Acorda, Pedrinho" é dedicado a um cliente frequente desse espaço há mais de 20 anos – onde costuma dormir umas sestas.

Com seis milhões de ouvintes mensais após o lançamento do primeiro disco, “Acorda, Pedrinho” integra o álbum da banda com o mesmo nome. O single ultrapassou os 25 milhões de reproduções no Spotify e soma mais de nove milhões de visualizações no YouTube. O álbum conta com ainda com os temas “Cê Me Viu Ontem”, “Risco”, “Tu Tem Jeito de Quem Gosta” ou “Não Foi Por Mal”.

Já no próximo dia 19 de junho, a banda promete "acordar" a Cidade do Rock e junta-se a nomes como Karetus, Toy, Nuno Agonia, Gilmário Vemba, Lookalike e muitos outros, que passarão pelo palco mais interativo do Rock in Rio Lisboa – o Super Bock Digital Stage.

No mesmo dia, atuam no Palco Mundo Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo e David Carreira, enquanto o Galp Music Valley recebe nomes como Iza, Bárbara Tinoco, Deejay Kamala, Miss Caffeina, Edu Monteiro e Funk Orquestra.

A Rock Your Street, também a 19 de junho, recebe a estreia do projeto Esperança, que junta Paulo Flores e Prodígio, Bruno Pernadas e Magdalena Bay. Já o Palco Yorn acolherá os concertos de 9Miller, Ary Rafeiro, Kosmo da Gun e Lewis.

O Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.