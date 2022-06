Sempre a partir das 21h30, Samson atua no dia 14 de julho no Maus Hábitos, em Vila Real, no dia seguinte, no Maus Hábitos, no Porto, no dia 23 de julho, no Bota, em Lisboa, e, no dia 13 de agosto, na Casa da Cultura, em Setúbal.

Nascido em Oxford, na Grã-Bretanha, o músico vive em Almada desde janeiro passado. Com este novo álbum celebra os dez anos de carreira e apresenta a sua nova editora discográfica, Human Chorus, criada por si.

O álbum “Balance” editado em 2012, foi o princípio da carreira do britânico.

“Active Imagination” foi composto entre janeiro a dezembro de 2020, sendo constituído por nove temas, entre eles, “Arpy”, "Evho Spring" e “Shun”.

Sobre o álbum, o músico afirma, citado no comunicado: “Sem um lar ancestral meu, ou antes, com uma série de possibilidades, é fácil sentir uma conflituosa crise de identidade - mesmo que a um nível subtil. Esses sentimentos aparecem muitas vezes como sonhos que depois dão forma a canções".