Depois de "Pu", PZ encontrou "o seu amor a caminho de Viseu".

"Indo Eu" é o novo single do artista e é apresentado como "uma surpreendente metamorfose do canto tradicional que todos nós conhecemos apimentada pela guitarra portuguesa de Miguel Amaral".

O videoclipe foi realizado por Bruno Ferreira e já se encontra disponível no Youtube - ver aqui.

A nova canção de PZ fará parte do disco "O Fim do Mundo em Cuecas", com edição marcada para o dia 9 de fevereiro.

No dia 1 de março, o músico apresenta o disco no Maus Hábitos, no Porto. Já a 15 de março, PZ sobe ao palco do Luz, em Lisboa.

Concertos de Apresentação "O Fim do Mundo em Cuecas"