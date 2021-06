Os músicos Marlon, Nena e Salsa fizeram um retiro em conjunto, no Gerês, em outubro de 2017, para “se dedicarem totalmente ao espírito e à ‘música sem fios’”, de que surgiu a vontade de adaptar “o cancioneiro da banda” ao formato acústico, com novas sonoridades, estilos e diferentes instrumentos.

O resultado foi apresentado ao vivo em dois concertos, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto. Foi este, gravado a 22 de novembro de 2017, com as participações de Luísa Sobral, Pedro Tatanka e Miguel Araújo, um dos fundadores da banda há 20 anos.

É este álbum que se encontra agora em pré-venda na página oficial d’Os Azeitonas, e que será editado em formato CD.

O tema "Ela Foi para a Guerra" faz parte do álbum e está disponível, assim como o videoclipe, no canal de Youtube d'Os Azeitonas.