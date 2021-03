Adele é a artista feminina mais vendida do século no Reino Unido, segundo os dados da British Phonographic Industry, citados pela BBC. De acordo com o relatório, "21", de 2011, foi o álbum mais vendido desde 2000 - no total, foram vendidas seis milhões de cópias.

Liderado pela cantora nascida em Londres, o top das 10 de artistas femininas que mais venderam no Reino Unido desde 2000 conta ainda com P!nk, Madonna, Rihanna e Dido. Os últimos cinco lugares do ranking são ocupado por Amy Winehouse, Kylie Minogue, Beyoncé, Britney Spears e Lady Gaga.