Depois de ter estado afastada dos holofotes, nos últimos meses, Adele tem partilhado várias sugestões nas redes sociais. Depois de ter recomendado a série "I May Destroy You", disponível na HBO Portugal, a cantora britânica revelou na sua conta no Instagram que o livro "Untamed: Stop Pleasing, Start Living" mudou a sua vida.

"Este livro vai abanar os vossos cérebros e deixar as vossas almas a gritar. Estou pronta para mim mesma depois de o ter lido. Nunca pensei que fosse eu própria a única responsável pela minha liberdade", escreveu Adele na sua conta na rede social.

O livro de autoajuda foi escrito por Glennon Doyle.

Veja o post: