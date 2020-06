Depois de ter surpreendido os fãs com uma fotografia publicada no dia do seu aniversário, Adele voltou às redes sociais para deixar uma sugestão. Na sua conta no Instagram, a cantora britânica revelou que está viciada na série "I May Destroy You", disponível na HBO Portugal.

"Isto é a melhor coisa que vi na televisão britânica em vários anos (...) Vão ver já. É saudável, desconfortável, hilariante mas terrivelmente triste e depois estranha", frisou a artista nas redes sociais.

"I May Destroy You", comédia criada e protagonizada pela britânica Michaela Coel, chegou à HBO Portugal a 8 de junho. A série "intrépida, honesta e provocadora" explora a questão do consentimento sexual na vida contemporânea e a diferença entre liberação e exploração no novo panorama de encontros e relações.

Veja o trailer: