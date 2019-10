Esta quarta-feira, dia 16 de outubro, uma suposta parceria entre Adele e Nicki Minaj agitou as redes sociais e tornou-se um dos temas mais comentados entre os fãs das duas artistas. Tudo começou depois da rapper ter contado que teria gravado um tema com a cantora britânica.

"Adele fez-me jurar que guardava segredo e eu não tenho permissão para falar que estou a trabalhar com ela. E que já gravamos um videoclip. E é uma canção épica", contou Nicki Minaj. Mas tudo não passou de uma brincadeira.

Na sua conta no Twitter, a rapper esclareceu as dúvidas. "Pensei que todos iam conseguir ver de forma clara que estava a ser sarcástica. M****. Agora, tenho que ir ao estúdio da Adele e roubar alguns arquivos. Quem está no Reino Unido? Tenho um trabalho para vocês", brincou a cantora nas redes sociais.

Apesar do desmentido de Nicki Minaj, muitos dos fãs das duas artistas ainda acreditam numa possível parceria, defendendo que os comentários fazem parte de um plano de marketing.