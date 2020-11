Adriana Calcanhotto irá apresentar o espetáculo “Margem” a 20 de novembro, no Centro de Artes de Águeda, a 21, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, a 22, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, no dia 27, no Teatro Virgínia, em Torres Vedras, no dia 28, no Theatro Circo, em Braga, e no dia 29, na Casa da Criatividade, em São João da Madeira.

"Margem", editado em 2019, fecha uma trilogia que Adriana Calcanhotto dedicou à temática do mar, iniciada mais de duas décadas antes, em 1998, com "Marítimo", e prosseguida com "Maré", de 2008.

Em palco, nos concertos em Portugal - tal como aconteceu em estúdio -, Adriana Calcanhotto estará acompanhada de Bem Gil, Bruno Di Lullo e Rafael Rocha.

Adriana Calcanhotto já tinha apresentado "Margem" no final de 2019, em Lisboa e no Porto.