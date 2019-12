Os Aerosmith anunciaram esta sexta-feira, dia 6 de dezembro, uma digressão europeia para 2020, com passagem confirmada por Portugal. A banda atua no dia dia 6 de julho, na Altice Arena, em Lisboa.

Com arranque a 13 de junho em Milão, Itália, no iDays Festival, a banda segue para o resto da Europa, com passagem pela Suíça, Bélgica, República Checa, França, Espanha, Portugal, Áustria, Polónia, Reino Unido, Hungria, Dinamarca e por fim Alemanha, com a última atuação a 27 de julho.

Na digressão, a banda vai celebrar 50 anos de carreira e recordar todos os grandes sucessos. "Em 2020, o legado continua agora com a comemoração dos 50 anos de carreira do grupo. Esta monumental digressão europeia que marca o 50º aniversário acontecerá logo após a popular residência dos Aerosmith em Las Vegas", lembra a Everything Is New.

Os bilhetes vão estar à venda dia 13 de dezembro, sexta-feira, a partir das 09h00 nos pontos de venda oficiais e em www.everythingisnew.pt

"Os únicos e incríveis Aerosmith, formados por Steven Tyler (vocal), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria) são uma peça viva na história da música americana. Com mais de 150 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, inúmeros prémios, e presença no Rock and Roll Hall of Fame, não existe muito que esta banda não tenha alcançado em cinco décadas, desde a sua formação", frisa a promotora em comunicado.

ALTICE ARENA // 6 DE JULHO

Golden Circle * 95€

Plateia em Pé* 70€

Balcão 1 (i) * 95€

Balcão 1 (ii) * 85€

Balcão 1 (i) Vis Red * 80€

Balcão 1 (ii )Vis Red * 75€

Balcão 2 * 59€

Mob Condicionada * 59€

A Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais.