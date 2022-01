Um concerto de música clássica do Afeganistão, interpretada pelo músico Daud Khan Sadozai, vai encerrar o Ciclo Músicas Escondidas no Museu do Oriente, no dia 4 de fevereiro, às 19h00, segundo a programação desta entidade.

Nascido em Cabul, capital do Afeganistão, numa família de amantes da música, Daud Khan Sadozai cresceu a ouvir 'rubab' na rádio local, e o seu interesse crescente pelo instrumento levou a que, aos 17 anos, fosse aceite entre os discípulos do mestre Ustad Mohammad Omar. O mestre é conhecido pelo seu contributo no desenvolvimento do 'rubab', até o ter convertido num instrumento para tocar a solo com repertório clássico próprio. Apenas alguns artistas mantêm a tradição do 'rubab' clássico iniciado por Ustad Mohammad Omar, e Daud Khan Sadozai tem-se dedicado a preservar o estilo autêntico preconizado pelo mestre, com concertos em salas como a Philarmonie em Paris, Barbican Hall, em Londres, e a Alte Oper, em Frankfurt.