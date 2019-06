Na manhã desta terça-feira, dia 4 de junho, foi avançado que David Carreira teria sido detido nos Estados Unidos. A notícia da detenção foi confirmada pela equipa do cantor, que horas depois revelou que tudo não passou de uma estratégia de marketing.

Ao SAPO Mag, a agente do artista confirmou que foi uma acção de lançamento. Depois das várias notícias, nas redes sociais, David Carreira também partilhou um vídeo do momento, frisando que apenas foi "preso no videoclip".

Veja um excerto do vídeo:

"Minha Cama" será o próximo single de David Carreira, com lançamento marcado para sexta-feira. Para o tema, o músico juntou-se ao brasileiro Nego do Borel, que já colaborou com Anitta, e a Deejay Telio.