"Conforto" é o mais recente single de avanço do novo disco de Afonso Pais. A canção, que já se encontra disponível nos serviços de streaming de música, conta com a participação de Capicua.

"Posso dizer que quando me convidaste e ouvi o tema fiquei logo com vontade de fazer algo mais declamado e, como a música me sugeria uma ideia de paz, conforto, acolhimento, associei-a de imediato a um poema que tinha na minha 'gaveta'", conta Capicua em comunicado.

"Experimentei várias coisas e fui encontrando o caminho e a cadência certa para encaixar naquele loop musical. No fim fiquei feliz com o resultado e acho que tanto a letra como a forma de a dizer, concretizam essa tal ideia de conforto que queria cristalizar", sublinha.

"Conforto" fará parte do disco "O que Já Importa". O quinto trabalho de originais de Afonso Pais tem data de edição agendada para junho de 2021. O álbum sucede a "Além das Horas" (2017) e conta ainda com a colaboração de Salvador Sobral.