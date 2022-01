Segundo o agenciamento da Orquestra Jazz de Matosinhos, num comunicado hoje divulgado, o álbum é editado a 12 de janeiro no Japão e no dia 28 em Portugal e no resto do mundo.

“After Midnight”, que inclui seis temas originais e cinco standards de jazz, foi produzido por Pedro Guedes e Rebecca Martin e gravado e misturado por Mário Barreiros.