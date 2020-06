Todos os anos, Águeda tem oferecido "um verão cheio de música, cor, criatividade e imaginação" às milhares de pessoas que visitam o concelho. Este ano, o AgitÁgueda irá sofrer várias alterações devido à pandemia da COVID-19, confirmou a organização do evento.

"Este ano, fazendo face às restrições de segurança impostas pela pandemia do novo coronavírus, o AgitÁgueda reinventa-se adoptando o formato de espectáculo em drive-In", explica a promotora em comunicado.

O evento está marcado para os 3, 4 e 5 de julho continuando "a ser dirigido a todos os tipos de público e a ter acesso gratuito".

O Drive-In Comedy Show (3 de julho) será um dos espetáculos apresentados no evento. "Em palco estarão alguns dos melhores comediantes nacionais: Pedro Neves, João Seabra, Hugo Sousa, Roscas e Estacionâncio. E para rir muito, nem precisará de sair da sua viatura", frisa a organização.

Já os The Black Mamba prometem ajudar a fazer a festa no dia 4 de julho. No mesmo dia, o evento irá contar com a animação do Dj Wilson Honrado.

O dia 5 de julho (domingo) será dedicado ao cinema, com a projecção dos filmes "Famel Top Secret" e "Green Book - Um Guia para a Vida".