Lançada em 2010, "For The First Time" é um dos maiores sucessos da carreira dos The Script. Para antecipar o lançamento do novo álbum acústico, a banda irlandesa partilhou uma nova versão do tema.

"For The First Time - Acoustic" chegou aos serviço de streaming de música na passada sexta-feira, dia 12 de março. Já o álbum "Acoustic Sessions" tem lançamento previsto para o dia 17 de março.

Segundo o grupo, o novo EP vai contar também com uma nova versão de "Millionaires".