Alec Baldwin voltou a ser acusado de homicídio involuntário envolvendo a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins na rodagem do filme “Rust”.

A notícia foi confirmada pelos seus advogados em comunicado à imprensa dos EUA esta sexta-feira.

A 21 de outubro de 2021, o ator,a gora com 65 anos, estava a segurar uma arma Colt .45 durante um ensaio do western de baixo orçamento no Novo México, quando ela disparou, resultando na morte de Hutchins e ferindo o realizador Joel Souza.

As primeiras acusações de homicídio involuntário contra o ator, que também é um dos produtores, foram retiradas em abril de 2023, devido ao que os procuradores do Novo México citaram como "novos factos" que exigiam "mais investigação e análise forense".

Em outubro, o Ministério Público informou que iria apresentar novas provas.

"Após uma extensa investigação nos últimos meses, surgiram factos adicionais que acreditamos demonstrarem que o senhor Baldwin tem culpabilidade criminal na morte de Halyna Hutchins e nos disparos contra Joel Souza", disseram na altura os procuradores Kari Morrissey e Jason Lewis.

"Acreditamos que o procedimento apropriado é permitir que um grupo de cidadãos do Novo México determine a partir daqui se deve ser julgado criminalmente", acrescentaram.

Nos EUA, um Grande Júri é um grupo de cidadãos convocados para avaliar as provas e decidir se há indícios suficientes de crime - ou causa provável - que justifiquem levar um indivíduo a julgamento.

Se for considerado culpado, Alec Badlwin pode ser condenado a uma pena de 18 meses de prisão. Não se sabe se será detido.

O ator negou repetidamente qualquer responsabilidade pelo disparo fatal e afirmou que não apertou o gatilho da arma.

No entanto, especialistas forenses contratados pela procuradoria chegaram à conclusão de que ele teve que aplicar uma certa pressão no gatilho para que a arma disparasse.

Há um processo criminal em curso contra a responsável pelas armas no set, Hannah Gutierrez-Reed, que se declarou inocente das acusações de homicídio involuntário e manipulação de provas.