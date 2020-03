Tiago Nacarato, o cantautor portuense de raízes brasileiras que se apresentou ao público com o álbum de estreia “Lugar Comum”, editado no final de 2019, arranca a digressão “Além do Que Se Vê” no próximo dia 18 de março.

A ronda de concertos, que passará nos próximos três meses por várias salas do país, vai contar com a participação de alguns convidados especiais, entre eles Bárbara Tinoco, a artista que interpreta "Passe-Partout".

"Tiago Nacarato vai revisitar entre março e final de junho os temas do seu álbum de estreia na companhia de vários convidados que refletem a nova geração de músicos que orbitam habitualmente na sua estética musical. Confirmados estão já João Ventura, Luca Argel, Cordel, Bárbara Tinoco, Tiago Nogueira, Faro e Benjamim", avança a promotora.

O fenómeno que tem conquistado o público português e brasileiro com uma das mais bonitas vozes descobertas nos últimos tempos, já conta com um percurso invejável, com salas esgotadas em Portugal e Brasil, com direito a sessão dupla em São Paulo e Rio de Janeiro, e ainda Fortaleza e Belo Horizonte. Para além disso o músico viu ainda o tema “A Dança”, apontado para um Globo de Ouro, na categoria Melhor Música. De referir que o artista foi recentemente nomeado na categoria Artista Revelação nos prémios Play (Prémios da Música Portuguesa). Os vencedores serão conhecidos já no próximo dia 25 de março.

Nacarato que, além desta digressão, vai passar pelo EDP Cool Jazz deste ano - com Bárbara Tinoco como convidada - encerrará o ano na Casa da Música no dia 25 de novembro, naquele que será o concerto de celebração do seu álbum de estreia "Lugar Comum".

Digressão Além do Que Se Vê

18 mar – Lisboa – Canto (convidado: João Ventura)

21 mar – Lisboa – Auditório Carlos Paredes (convidado: Luca Argel)

28 mar – Figueira da Foz – CAE (convidado: Faro)

17 abr – Matosinhos – Teatro Constantino Nery (convidado: Bárbara Tinoco

18 abr – Braga – Espaço Vita (convidado: Bárbara Tinoco)

2 mai – Coimbra – Auditório Conservatório de Música (convidado: Tiago Nogueira)

9 jun – Lisboa – Teatro da Trindade (convidado: Cordel)

25 jun – S. João da Madeira – Casa da Criatividade (convidado: Benjamim)