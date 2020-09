Mumtazz é o pseudónimo da artista portuguesa Andreia Martha (1970-2019), que "trabalhou entre os séculos XX e XXI", entre Lisboa e Chicago, como escreve a editora, e é também o nome da princesa persa, que viveu na corte mongol e se encontra sepultada no Taj Mahal, em Agra, na Índia.

"Neste pequeno livro-tributo, Alexandra Lucas Coelho liga os universos das duas mulheres, convocando outras. Uma viagem no tempo e no mapa, em que o texto a certa altura se transforma em aguarela, laços vermelho sangue", adianta a editora.

Mumtazz fez o curso avançado de desenho no Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa, e o mestrado no Art Institute of Chicago, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian.

Em 2017 teve a primeira exposição retrospetiva da sua obra, "Hilaritas/Ascensor d’Mente", patente no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), com curadoria do diretor artístico da instituição, Nuno Faria.

Contemporânea de artistas visuais como Pedro A. H. Paixão e Noé Sendas, Mumtazz optou por uma expressão própria, em que conjugava diferentes expressões, entre som, imagem, fotografia, instalação, costura e bordados, o efémero e o orgânico, com uma poética própria, "misteriosamente xamânica”, como o curador da mostra, Nuno Faria, definiu a sua obra.

Em 2016, a Bienal de Vila Franca de Xira apresentou uma instalação conjunta de Mumtazz com o fotógrafo Fernando Lemos (1926-2019), expressão maior do surrealismo português.

A escritora Alexandra Lucas Coelho, 52 anos, soma 13 livros, entre romances, viagens, crónica, reportagem e histórias infantojuvenis.

"E a Noite Roda" foi o primeiro romance da ex-jornalista, saído em 2012, que lhe valeu o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores.

Seguiram-se "O Meu Amante de Domingo" (2014), recentemente reeditado, "Deus-dará" (2016) e "A Nossa Alegria Chegou" (2018).

O livro "Cinco Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso", publicado no ano passado, foi distinguido este ano com o Grande Prémio de Literatura de Viagens da Associação Portuguesa de Escritores.