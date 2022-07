Segundo a promotora, o concerto está marcado para 17 de novembro e os bilhetes serão colocados à venda esta quinta-feira.

Neste regresso a Portugal, onde têm atuado com regularidade, os Alt-J contarão com o álbum "The Dream", "um projeto onde histórias e contos inspirados em crimes reais de Hollywood e de Chateau Marmont convivem com alguns dos momentos mais pessoais da banda até hoje", escreve a promotora.

Os Alt-J são formados pelos músicos Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green.