De acordo com informação disponível na conta oficial do artista na rede social Instagram, o concerto em Lisboa está marcado para 1 de junho no Lisboa ao Vivo.

Danny Brown, que atuou em 2019 no festival Primavera Sound no Porto, editou o álbum de estreia, “The Hybrid”, em 2010, embora conte com mixtapes antes disso.

O rapper já colaborou com artistas como The Avalanches, JPEGMAFIA, Kendrick Lamar, Alt-J, J Dilla e Run The Jewels.