O NOS Alive anunciou esta manhã mais nomes para a sua 14.ª edição. O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.

Alt-J, Two Door Cinema Club e St. Vincent são as novidades que se juntam ao cartaz de 2022.

Já previamente anunciados para o NOS Alive'20 e NOS Alive'21, alt-J e Two Door Cinema Club voltam a confirmar presença no Palco NOS, nos dias 7 e 9 de julho de 2022.

St. Vincent integra o cartaz do NOS Alive no dia 8 de julho, para atuar no Palco Sagres. Esta é a primeira vez que a cantora, compositora e multi-instrumentista americana pisa o solo do Passeio Marítimo de Algés.

Com 7 álbuns e um Grammy Award de Melhor Álbum Alternativo, St. Vincent vai ao NOS Alive'22 para apresentar o seu mais recente trabalho: Daddy's Home.

Metallica, Imagine Dragons e o regresso dos Da Weasel já tinham sido confirmados anteriormente.

Faith No More, Royal Blood, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D’Santiago, Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and the Lovemakers e Manel Cruz vão também marcar presença nos palcos da 14.ª edição.

"O segundo fim de semana de julho fica assim reservado para o reencontro entre o público e o que de melhor se faz na música nacional e internacional. Aos poucos, o sonho que tardava em chegar, começa a ganhar os contornos de quatro dias imperdíveis, repletos de emoções únicas que só se encontram onde o sonho é real: no NOS Alive", sublinha a promotora.

Bilhetes das edições de 2020 e 2021 são válidos para 2022

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 e de 2021 do NOS Alive são válidos para os dias de semana correspondentes. "Por exemplo, se o seu bilhete era para uma quinta-feira será válido, apenas, para a quinta-feira de 2022", explica a promotora em comunicado.

"Pode também trocá-lo para outro dia mediante disponibilidade de lotação, ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra", adianta a Everything Is New.

Já quem adquiriu bilhetes para o NOS Alive 2020, pode solicitar o reembolso "no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do NOS Alive 2021, no ponto de venda onde foram adquiridos, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra".

"Os portadores de bilhete NOS Alive 2021 não têm possibilidade de reembolso", explica a promotora. Em caso de dúvida, deverá consultar o site do festival.