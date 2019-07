A Altice Arena anunciou hoje que "voltou a repetir o feito conseguido em 2018 e entrou de novo no 'ranking' das maiores arenas do mundo em termos de receitas", de acordo com a lista da Pollstar, considerada uma das mais prestigiadas publicações da indústria de concertos a nível mundial.

Questionado pela Lusa sobre quanto é a Altice Arena arrecadou em receitas no ano passado, o presidente executivo, Jorge Vinha da Silva, adiantou que "os rendimentos de 2018 superaram os 18 milhões de euros, com cerca de 150 eventos, no melhor exercício económico de sempre, consolidando a progressão de anos precedentes, com crescimento contínuo desde 2013".

Este desempenho representa uma "progressão de 65% face a 2017", adiantou o responsável.

Já sobre as receitas no primeiro semestre deste ano, Jorge Vinha da Silva adiantou que os valores "estão bastante positivos, superando largamente as receitas de 2017 e aproximando-se do ano especial que foi 2018, pela conjuntura de um número extraordinário de grandes eventos internacionais, com destaque para o Eurovision Song Contest" ou o concerto dos U2.

Sobre se há ambição da Altice Arena alcançar o 'top' 5, o gestor afirmou: "A ambição é manter a regularidade de presença no 'top' 10, pelo que continuaremos a investir no edifício e no negócio de forma a que continuemos a estar na roda dos melhores eventos à escala mundial", sendo que "o mesmo se aplica setor do turismo de negócios".

Entre janeiro e junho, a Altice Arena atingiu o nono lugar mundial e o quinto europeu, sendo que 427 mil pessoas assistiram um espetáculo naquele espaço durante o primeiro semestre.

A Lanxess Arena, na Alemanha, tirou o primeiro lugar ao Madison Square Garden de Nova Iorque, ao garantir 700 mil entradas.

Veja aqui o top 10:

1) Lanxess Arena, Colónia, Alemanha (699.924 pessoas)

2) Madison Square Garden, Nova Iorque, EUA (667.594)

3) WiZink Center, Madrid, Espanha (614.232)

4) The SSE Hydro, Glasgow, Escócia (564.777)

5) Little Caesars Arena, Detroit, EUA (526.679)

6) The Forum, Inglewood, EUA (525,522)

7) 3Arena, Dublin, Rep. Irlanda (450.166)

8) Allstate Arena, Rosemont, EUA (435.099)

9) Altice Arena, Lisboa, Portugal (427.881)

10) Manchester Arena, Manchester, Inglaterra (386.978)