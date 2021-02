Álvaro Covões, responsável da promotora Everything Is New, ofereceu ao Governo a ajuda da sua equipa. Na sua conta no Instagram, o diretor-geral da organizadora do NOS Alive escreveu uma carta aberta a Marta Temido e Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação contra a COVID-19.

"A vacinação é um imperativo nacional. Por favor definam regras claras e objectivas a vacinação para evitar estas trapalhadas do livre arbítrio na utilização de sobras. Se precisarem de ajuda pro bono e sem acesso a lista vip de vacinação, contem com os produtores de grandes eventos de massas como eu e a minha equipa", frisa Álvaro Covões.

"Façam política Sejam profissionais e objectivos. Não é vergonha pedir ajuda. Todos queremos o mesmo, vacinação criteriosa, eficiente e rápida. Não podemos esperar mais Todos queremos salvar o máximo de vidas e recuperar a dignidade de poder voltar a trabalhar", remata.

