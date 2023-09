Jimmy Fallon pediu desculpa por 'zoom' aos funcionários do The Tonight Show" na quinta-feira à noite, algumas horas após o impacto de uma investigação explosiva da revista Rolling Stone (acesso pago) revelar que era o principal responsável por um alegado ambiente de trabalho tóxico que existe "há anos" naquela que é um dos principais 'talk-shows' noturnos da televisão dos EUA.

O artigo "Caos, comédia e 'quartos de choro': por dentro do 'Tonight Show' de Jimmy Fallon" revela que o ambiente "tenso" e "bastante sombrio" no programa ia "muito além dos limites do que é considerado normal no mundo de alta pressão da TV noturna".

Em contraste com a personalidade afável que mostra no ecrã desde 2014, o ator, comediante a apresentador é acusado de trabalhar alcoolizado e criar um ambiente de medo à sua volta, criticando e maltratando os funcionários de forma passiva-agressiva, além de ter comportamentos erráticos e oscilações de humor, ao ponto de se falar que existem "os bons dias do Jimmy" e os "maus dias do Jimmy".

Segundo os relatados da imprensa norte-americana, Jimmy Fallon terá dito no enconto virtual que não pretendia “criar esse tipo de ambiente para o programa" e "é embaraçoso e sinto-me muito mal. Desculpem se vos embaracei e as vossas famílias e amigos. Nem vos consigo dizer como me sinto mal".

Fallon terá ainda reconhecido a elevada rotatividade da liderança sénior do programa (nove 'showrunners' em nove anos) e garantiu que Chris Miller, na posição desde março de 2022, é "um grande líder" e é para continuar.

Sob anonimato, a revista apresentava os depoimentos de dois atuais funcionários e 14 que saíram entretanto do programa, desde membros da equipa de produção até aos que trabalharam no escritório e na sala dos argumentistas: muitos dos que abandonaram dizem que o fizeram por causa da sua saúde mental e alguns que foram despedidos.

Numa das passagens, é relatado o "momento desconfortável" durante a gravação de um programa em que a lenda da comédia Jerry Seinfeld disse ao anfitrião para pedir desculpa à pessoa da produção que segurava os cartões com as deixas depois de ver os maus tratos. Fallon obedeceu e o momento foi cortado na versão final exibida no canal NBC.

"Foi um dos momentos mais estranhos de sempre e estavam lá tantas pessoas, portanto é um bocado difícil esquecer", diz um dos antigos funcionários.

Segundo a Rolling Stone, os representantes de Seinfeld não responderam aos vários pedidos de esclarecimento, mas o impacto do artigo levou o próprio comediante a enviar uma declaração à revista: ""Isto é tão estúpido. Lembro-me muito bem desse momento… Provoquei o Jimmy sobre uma falha e todos nos rimos divertidos sobre como ele raramente se atrapalha. Não foi nada desconfortável. De vez em quanto, o Jimmy e eu ainda nos lembramos disso e rimos. Uma forma idiota de distorcer os acontecimentos".