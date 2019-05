Seguem-se os Amor Electro, no dia 1 de junho, os Ledo On e Blaya, a 7 de junho, Expensive Soul no dia 8 e, a fechar o evento, no dia 9, Richie Campbell.

Mas, além do vasto programa de animação, a Feira dos Sabores de Perdição tem como base a promoção do território e dos seus produtos endógenos.

A autarquia vai ter ainda um espaço dedicado exclusivamente às freguesias do concelho, dando continuidade à aposta que tem feito na coesão territorial.

"Este ano, outro aspeto fundamental é a aposta em tornar a feira num eco evento, onde a sensibilização ambiental vai ser uma constante", explicou Luís Correia.

Para o efeito, os próprios expositores vão ser sensibilizados para as questões ambientais e o município vai ter ao longo de todo o espaço do certame pontos de água, copos de papel e vários ecopontos.

O objetivo passa por evitar o uso de plástico e recolher todo o material reciclável, sendo que, no final, 25% da receita proveniente do material reciclado durante o evento vai ser doado a uma instituição de Castelo Branco, a Associação de Apoio à Criança.

A feira irá ainda disponibilizar um espaço de restauração, onde irão estar presentes nove restaurantes, dois espaços dedicados às crianças, um espaço para o público juvenil entre outros.