“O objetivo deste certame é a promoção dos nossos sabores e saberes, a valorização dos produtos da terra ligados à gastronomia”, afirmou o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, durante uma conferência de imprensa para a apresentação do evento.

O autarca salientou que o município quer conquistar uma posição de destaque no setor agroalimentar.

O certame vai contar com uma tenda principal, com dois pisos, instalada no Centro Cívico, sendo que o piso 0 é uma área dedicada aos saberes e conta com um total de 24 expositores da região, onde o artesanato, o bordado de Castelo Branco e instituições como a Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro (InovCluster) e o Centro de Apoio Técnico Agroalimentar (CATAA) vão marcar presença.

Já o piso 1 é uma área dedicada aos sabores onde vão estar três restaurantes e 35 expositores ligados aos produtos da terra da região.

Além deste espaço principal, o certame conta também com espaços exteriores, onde vão estar instaladas tasquinhas de rua.

Na Praça 25 de Abril fica instalado um espaço dedicado às crianças e no parque de estacionamento do Kalifa vai estar uma pista de kart da Escuderia de Castelo Branco (ECB).

A autarquia apostou também na presença de artistas de renome que vão atuar ao longo dos três dias do evento, sendo que a primeira é a fadista Mariza, que irá atuar no dia de abertura, 06 de setembro, pelas 23:00.

Segue-se ProfJam, no dia 07, às 23:00 e, a fechar o festival, no dia 08, a partir das 22:30, Marisa Liz.

Vai ainda haver Tributo a Tina Turner (dia 06), Tributo a Amy Winehouse (dia 07) e Tributo a Pink Floyd (dia 08).

Além do programa de animação, o Festival dos Sabores de Perdição tem ainda agendados ‘showcookings’ com produtos da região e concursos gastronómicos.

O Festival Sabores de Perdição, que tem orçamentado meio milhão de euros, regressa a Castelo Branco após um interregno de três anos e de duas edições em formato digital.