A narrativa do romance cruza uma história ficcionada vivida pelas netas do autor num futuro ainda distante, com as memórias verdadeiras do conhecido jornalista e da sua mulher passadas entre África e Portugal ao longo de mais de quatro décadas, revela a editora.

“Não sabia se alguma vez iria ser capaz de escrever tudo o que me ia enchendo a alma e de forma tão sofrida. Mas, um dia, escrevi as primeiras palavras, e quase sem me dar conta estava profundamente obcecado e envolvido na dolorosa tarefa de lembrar 44 anos de vida com a minha mulher, Sílvia”, descreve o autor.

Esses anos de vida conjunta dizem respeito a uma história de amor que começou em Angola e prosseguiu em Portugal, para onde fugiram, em momentos diferentes, “por força de uma guerra sangrenta”.