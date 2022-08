“Este concerto no Museu da Música está inserido numa digressão de concertos em Lisboa e no Porto, com mais apresentações no O'culto da Ajuda em Belém, no Palácio da Ajuda, na sede da Orquestra de Câmara Portuguesa em Algés e no âmbito do festival CIMS, no Porto”, lê-se no comunicado do Museu Nacional da Música.

O ensemble, que inclui dois músicos portugueses, vai apresentar, no dia 10 de agosto, às 18h00, um programa cujo alinhamento inclui o 1.º andamento do Octeto de cordas em Mib Maior, de Mendelssohn, duas peças para octeto de cordas, de Shostakovich, ”Verano Porteño” das “Quatro Estações de Buenos Aires”, de Piazzolla, com arranjos de Job, “The Worker's Union”, de Louis Andriessen, e os 3.º e 4.º andamentos do Octeto de Cordas, de Enescu.

Sobre os recitais, o grupo afirma: “Decidimos trazer cinco peças, compostas por cinco compositores, de cinco países diferentes. Os octetos de cordas dos compositores Shostakovich, Mendelssohn e Enescu serão apresentados, e também duas peças modernas do século XX. The 'Worker's Union', do compositor meerlandês Louis Andriessen é uma obra para ensemble indeterminado e melodicamente e tonalmente livre, sendo completamente baseada em ritmo. Para acabar, tocaremos o nosso próprio arranjo de 'Verano Porteño', o verão das quatro estações de Buenos Aires de Astor Piazzolla”.

No Museu está patente a exposição “Música que se vê”, que “procura realçar a estreita ligação entre o modo como percecionamos o cinema, a televisão e a música que lhes dá corpo”.

A mostra é “organizada em doze temáticas, e reúne 97 discos, revisitando filmes intemporais, séries ou telenovelas que nos marcaram, assim como música que nos ficou na memória”.