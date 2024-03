Natural de Braga, Francisco Fontes, de 30 anos, escreveu "Fragmentos de Vida" a partir de excertos do "Livro do Desassossego", uma das obras de Fernando Pessoa assinada pelo seu heterónimo Bernardo Soares.

Citado no comunicado, o compositor afirma que a "tensão entre a escrita de narrativas musicais e textos que em si não representam narrativas" foi o que motivou a peça.

"As ideias que motivaram estas narrativas musicais surgiram, no entanto, a partir de particularidades dos excertos do heterónimo Bernardo Soares", assinala o bracarense.

A peça de música contemporânea será levada a cabo pelo Áglica Trio - formado por Carys Gittins (flauta), Agnieszka Żyniewicz (viola) e Lise Vandersmissen (harpa) -, no âmbito do festival anual de música clássica, contemporânea e jazz Klarafestival.

Composta por seis andamentos, a obra foi escrita em colaboração com o trio, que venceu recentemente o concurso Supernova para música de Câmara na Bélgica.

No domingo, o trio sobre ao palco do Henry Le Boeuf Hall, também conhecido como Bozar, no Centro de Belas Artes de Bruxelas, pelas 11h00 locais, para estrear a obra, juntamente com o compositor de "Fragmentos de Vida".

Francisco Fontes "emprestará a sua voz para a leitura em português dos excertos selecionados a partir da obra de Fernando Pessoa".

Depois de em 2019 vencer a 8.ª edição do prémio de composição SPA/Antena 2 com a obra sinfónica “Manifesto”, o bracarense tem apresentado a sua música em várias salas, teatros e festivais em Portugal, assim como em salas internacionais.

O compositor tem colaborado com diferentes organizações, projetos e artistas, tais como a Orquestra Gulbenkian, Quarteto de Cordas de Matosinhos, Aglica Trio, Musicamera Produções, Ensemble Pluris e Sinfonietta de Braga.

Licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa, Francisco Fontes completou o mestrado em composição de ópera na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, onde está a realizar o doutoramento e a lecionar como professor assistente.