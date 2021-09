No início de 2020, no programa de Cristina Ferreira na SIC, Raquel Tavares anunciou que ia pôr um ponto final na sua carreira no mundo da música. No último ano, a fadista tem apresentado "Domingão".

Em entrevista ao programa "Era o que Faltava", de Ana Martins e João Paulo Sousa, na Rádio Comercial, a fadista começou por revelar que não era fã da "vida da estrada e da indústria". Na conversa, Raquel Tavares revelou ainda que Amy Winehouse foi uma influência na hora de tomar a decisão. "Havia coisas [na história de Amy Winehouse ] que eu reconhecia e era assustador perceber que era muito parecido (...) O percurso da Amy e o que lhe aconteceu foi, para mim, decisivo", confessou, lembrando que viu o documentário sobre a cantora várias vezes por semana. "Depois via o DVD da Amy e pensava: 'não, que se lixe.' Então e a minha vida? Eu optei por viver, a Amy não. Em última análise foi isto", rematou.