Em setembro de 2020 a cantora e compositora brasileira cancelou o concerto previsto para Guimarães, no dia 25 desse mês, e adiou os espectáculos dos dias 4 de junho de 2021, no Campo Pequeno, em Lisboa, 5 de junho de 2021, na Super Bock Arena, no Porto, e 7 de junho de 2021, no Convento São Francisco, em Coimbra, para datas a definir.

As novas datas anunciadas são: 20 de novembro próximo, no Campo Pequeno, em Liboa, no dia seguinte, no Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota, no Porto e, no dia 22 desse mês, no Convento São Francisco, em Coimbra.

Ana Carolina, com mais de 20 anos de carreira, editou em 2019 o álbum "Fogueira em Alto Mar". O percurso da cantora brasileira teve início em 1999, e conta êxitos como "Ruas de Outono", "Uma Louca Tempestade", "Quem de Nós Dois" ou "Encostar Na Tua".