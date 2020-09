"O concerto do Multiusos de Guimarães, que estava agendado para o próximo dia 25 de setembro, está cancelado", lê-se no comunicado divulgado.

"Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo no Multiusos de Guimarães poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir da próxima sexta-feira, no local de venda onde" foi adquirido, acrescenta a promotora.

Ana Carolina, com mais de 20 anos de carreira, editou no ano passado o álbum "Fogueira em Alto Mar". O percurso da cantora brasileira teve início em 1999, e conta êxitos como "Ruas de Outono", "Uma Louca Tempestade", "Quem de Nós Dois" ou "Encostar Na Tua".

Em Portugal, os concertos de Ana Carolina foram adiados para 4 de junho de 2021, no Campo Pequeno, em Lisboa, 05 de junho de 2021, na Super Bock Arena, no Porto, e 7 de junho de 2021, no Convento São Francisco, em Coimbra.

"Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data (não sendo necessário proceder à troca para bilhetes da nova data)", segundo a Everything Is New.