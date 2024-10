O regresso a solo das Just Girls previsto para o dia 16 de novembro, no Multiusos de Guimarães, não vai acontecer. Nas redes sociais, a banda explicou que o concerto foi cancelado por "motivos de força maior".

"Vimos por este meio informar que, lamentavelmente, o nosso concerto que se iria realizar no próximo dia 16 de novembro no Multiusos de Guimarães, encontra-se cancelado por motivos de força maior. Voltamos em breve", escreveu a girl band criada na série "Morangos com Açúcar", da TVI.

Na nota partilhada nas redes sociais, as Just Girls aditam que os pedidos de "reembolso dos bilhetes devem ser solicitados no local original de compra". "Alertamos que deverá solicitar o seu reembolso até ao dia 16 de dezembro. Após o prazo indicado, não será possível proceder ao reembolso", sublinham.