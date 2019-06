Ana Moura está a preparar o disco sucessor de “Moura”, o multi-platinado álbum editado em 2015, lançado após “Desfado”, o disco mais vendido da década em Portugal. Segundo a Universal Music, a cantora já se encontra em estúdio.

Acompanhada pelos seus músicos habituais, Ana Moura está a gravar, em Lisboa, com Emile Haynie, o produtor norte-americano conhecido pelas suas colaborações com Lana Del Rey ("Born to Die"), Bruno Mars ("Unorthodox Jukebox") ou Eminem ("Recovery"). Para além destes artistas, o produtor trabalhou ainda com Adele, Drake, Florence + The Machine, Lykke Li, Dua Lipa, Brian Wilson, Kid Cudi, A$AP Rocky, Rufus Wainwright, Father John Misty, Sam Smith, Beyoncé ou Ed Sheeran.

"O novo e sétimo álbum de originais de Ana Moura será lançado ainda antes do final de 2019 e marca uma nova fase e sonoridade na carreira da artista", avança a editora. Após a edição deste novo disco, Ana Moura iniciará uma extensa digressão mundial ao longo de todo o ano de 2020.