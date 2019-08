Ana Vilela, cantora conhecida pelo tema "Trem-Bala", estreia-se em Lisboa, no Capitólio, no dia 20 de outubro. A artista brasileira vai apresentar o seu primeiro álbum e o seu mais recente disco, "Contato". Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.

"Em 2016 Ana Vilela compôs 'Trem-Bala', canção que revelou a sua maturidade e sensibilidade com apenas 18 anos. A música que começou por ser mostrada apenas aos seus amigos no Whatsapp, começou a ser sucessivamente partilhada e chegou ao cantor Thiaguinho, ao futebolista Neymar e à modelo Gisele Bundchen", lembra a Sons em Trânsito, promotora do concerto.

A canção "Trem-Bala" soma mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e no início de 2019 foi regravada com David Carreira.

20 de Outubro - Capitólio - Lisboa

Início do espectáculo: 21h30

Abertura de portas: 20h30

Preço: 27 euros