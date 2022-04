“Os bilhetes já adquiridos para o concerto são válidos para a nova data, não sendo necessária a substituição do mesmo”, indicou a promotora, referindo que “os portadores de bilhetes que pretendam a devolução, esta deverá ser efetuada no respetivo local de compra no prazo máximo de 30 dias, com término a 08 de julho de 2022”.

A cantora norte-americana gravou canções como “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone", tendo já vendido mais de 30 milhões de discos em todo o mundo.