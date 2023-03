A nova exposição tem como destaque o retrato e exibe obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), em depósito no CACC, do município, mas também de várias coleções de privados, como são o caso da Coleção Privada, Coleção Norlinda e José Lima, Coleção Isabel e Carlos, Coleção Rita e Gonçalo Lima, entre outras, afirmou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"POSE", que vai estar exibição até 28 de maio, "destaca nomes como Amadeo de Souza-Cardoso, Andy Denzler, Andy Warhol, Paula Rego, Júlio Pomar, Pedro Cabrita Reis, Vhils, entre outros", realçou.

A exposição tem como foco o retrato, seja o retrato "com gestos marcadamente narcísicos ou o retrato enquanto pura consciência de si e do outro".

"A motivação para “POSE” resulta do encontro com três pinturas do período moderno que coexistem com obras contemporâneas, em diversos suportes, incluindo fotografia, e que confirmam a permanência dos códigos estilísticos, permitindo-nos afirmar que algumas fotografias parecem pintura", sublinhou.

Segundo a nota de imprensa, "as obras que resumem este projeto curatorial foram encontradas na Coleção de Arte Contemporânea do Estado (Amadeo de Souza-Cardoso, em depósito no CACC) e na Coleção de Arte do Município (Columbano Bordalo Pinheiro e Frederico George), formando três constelações, com obras contemporâneas de um vasto leque temporal e diversidade estilística: desde a figuração realista ou pictórica, até ao traço simples e transparente no desenho, passando pelo reverso do retrato até à mera evocação da face através da mancha, incluindo obras da CACE e de várias coleções privadas da cidade, da região e do país".

O CACC tem, desde 2020, uma parte da CACE, apresentando exposições que relacionam as obras dessa coleção com outras de coleções privadas.

A exposição pode ser vista de terça a sexta-feira, das 10h00 às 18h00, e ao sábado e ao domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 (o espaço está encerrado à segunda-feira e feriados).

O bilhete tem um custo entre 2,5 e três euros.