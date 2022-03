Os concertos em Lisboa, que abrem a digressão europeia, sucedem-se à edição do novo álbum da escritora de canções, "Big Time", também anunciado na terça-feira pela cantora para 3 de junho, a par do lançamento do primeiro single do disco, "All the Good Times", num vídeo dirigido por Kimberly Stuckwisch, disponível em angelolsen.com.

O novo álbum foi gravado e misturado com Jonathan Wilson, conta com o pianista Drew Erickson e a contrabaixista Emily Elhaj, e sucede ao EP "Aisles" (2021), e aos álbuns "Whole New Mess" (2020) e "All Mirrors" (2019).

A digressão europeia de "Big Time" começa em Lisboa, a 26 de setembro, segue por Espanha, França, Suíça, Alemanha, Áustria, Polónia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido e Irlanda, e termina cerca de um mês mais tarde em Dublin. Entre julho e agosto, segundo as datas publicadas no site de Angel Olsen, o seu novo álbum será apresentado em cidades do Canadá e dos EUA.

A promotora portuguesa escreve que "Big Time" se assume "como mais um bravo passo" no processo de "descortinar luz entre nuvens (...), um ato recorrente" nas composições de Angel Olson, cumprindo a premissa de que é "no plano das emoções mais complexas que nascem as canções mais brilhantes".

Os dois concertos em Lisboa abrem igualmente "o papel da CANTO no que respeita a plataforma de programação musical em palco", conclui a promotora.

Os bilhetes são postos à venda a partir de 1 de abril, às 10h00.