Depois de várias semanas internado, Ângelo Rodrigues está a recuperar em casa e regressou às redes sociais. Esta quarta-feira, dia 6 de novembro, o ator partilhou um excerto de uma canção de Ed Sheeran.

Na sua conta no Instagram, Ângelo Rodrigues publicou o início do videoclip do tema "Thinking Out Loud". No arranque do single do disco "x" (2014), o músico britânico canta "when your legs don't work like they used to before" ("Quando as tuas pernas já não funcionam como antes").

"Nunca o início de uma música do Ed Sheeran me disse tanto", brincou o ator na sua conta no Instagram.

Veja o post:

Ângelo Rodrigues estreou-se no pequeno ecrã em 2006, na novela da TVI "Doce Fugitiva". No ano seguinte, o ator, natural do Porto, juntou-se ao elenco da quinta temporada da série "Morangos com Açúcar", onde vestiu a pele de Luís Ferreira.

Na TVI, Ângelo Rodrigues participou ainda em "Casos da Vida: Pelas Próprias Mãos" e na novela "Deixa que Te Leve". Em 2010, o ator mudou-se para a SIC, onde se estreou na novela "Laços de Sangue". "Rosa Fogo", "Sol de Inverno", "Mar Salgado", "Poderosas" e "Amor Maior" foram outros dos projetos do ator na estação.

Em 2017, Ângelo Rodrigues participou em "Ministério do Tempo", série da RTP1. No ano seguinte, o ator fez parte do elenco de "Vidas Opostas". Este ano, o portuense deu corpo a Bruno Garcia na série "Golpe de Sorte".

O ator também já abraçou alguns projetos no grande ecrã. "A Esperança Está Onde Menos Se Espera", "A Bela e o Paparazzo", "O que Há de Novo no Amor?" e "Linhas de Sangue" foram alguns dos filmes em que Ângelo Rodrigues participou.

Além da representação, Ângelo Rodrigues tem apostado numa carreira no mundo da música. Em 2012, o ator lançou o disco "Angel-O" e, no início de 2019, apresentou o projeto "OX". "Euforia", com Maro, "Despedida", com NBC, e "Sóbrio", com Ace, foram alguns dos singles.