"Angola Janga", que mereceu em 2018 uma exposição no festival AmadoraBD com a presença do autor, é apresentado pela Tinta nos Nervos como "uma conquista da linguagem desta arte [a BD] nas questões de consciência política".

"Angola Janga" significa "pequena Angola", nome do quilombo dos Palmares, um dos maiores abrigos de escravos negros africanos no Brasil do século XVI, que se organizaram contra ataques militares da Holanda e de Portugal.

Um dos líderes desses escravos foi Zumbi, que morreu a 20 de novembro de 1695 e inspirou a criação do Dia da Consciência Negra, que se assinala hoje.

A exposição "Angola Janga" é uma iniciativa da Bienal de Quadrinhos de Curitiba e chega a Lisboa depois de ter passado pelos centros culturais de Moçambique e Angola.

A propósito desta exposição, que ficará patente até janeiro, a Tinta nos Nervos acolherá uma conversa sobre BD brasileira no dia 23, com a presença do autores André Diniz e Cecília Silveira, a viverem em Portugal.

De acordo com a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, Marcelo D'Salete estará em Lisboa nos dias 6 e 7 de dezembro para uma conversa com o público, oficinas e sessão de autógrafos.